中俄认为妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要

路透北京3月3日 -中国外交部长王毅周一与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，双方认为，妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要。

外交部网站刊登的新闻稿称，拉夫罗夫在电话中介绍了俄方对当前乌克兰局势的立场和看法，双方就此深入交换了意见。

乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。

周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。