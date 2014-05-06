乌政府向敖德萨派遣特种部队 军用直升机在东部被亲俄势力击落

路透乌克兰敖德萨/斯拉维扬斯克5月5日 -亲俄反政府分子周一在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克附近的激烈交火中击落一架乌方的直升机，基辅政府同时向西南港口城市敖德萨派遣特种部队，防止叛乱向西扩散。

乌政府称，在民间积极活动者基础上组建的敖德萨特种部队将取代当地未能处理好周末叛乱活动的警察。基辅此次派兵等于明确表示，当局在应对东部叛乱活动的同时，还将全力防止局势向爆发更大范围的内战发展。

敖德萨周一相对平静。该城市的人口种族夹杂，有俄罗斯人，也有乌克兰人，还有格鲁吉亚和鞑靼人。

但在乌克兰东部被亲俄势力控制的斯拉维扬斯克，冲突却在升级。当天当地的反叛人士袭击了乌克兰部队。

乌克兰内政部称，有五名准军事警察被杀害。分离分子表示他们那边也有四人丧生。

在斯拉维扬斯克市中心能听到空袭警报和中心广场的教堂钟声。

斯拉维扬斯克自立为市长的亲俄人士VyacheslavPonomarev通过电话对路透表示：“(乌克兰人)在这里动用了更多兵力。不久前还空降了兵力。对我们而言，他们不是军队，而是一帮法西斯分子。”

俄罗斯外交部要求基辅“停止流血事件，撤兵并坐下来谈判“，还发布了长达80页的报告，详细控诉乌克兰过去六个月“随处可见赤裸裸的侵犯人权行为”，而这要全都要怪乌克兰新政府及其西方盟友。

乌克兰和西方国家指责俄罗斯对乌克兰进行蓄意破坏，并动用特种部队领导此次暴乱行动，如同3月在并吞克里米亚时的做法。对此俄罗斯给予否认。

北约最高军事指挥官布里德洛夫将军周一称，他认为俄罗斯常规部队没有进入乌克兰东部，莫斯科方面可能通过其他方式达成了目标。

他在渥太华举行的一次国防会议上表示，俄罗斯总统普京最有可能采取的做法是“继续现在做的事情，让(乌克兰)政府丢脸、制造动荡、试图为分离行动打下基础”，以确保莫斯科方面保持对乌克兰东部的控制。

失去对敖德萨的控制，将对乌克兰构成沉重的经济和政治打击。该国与数个北约成员国接壤并希望加入北约，这是俄罗斯政府最担忧的地方。

敖德萨拥有100万人口，素来是俄罗斯通向世界的南大门。该城市有两个港口，一为石油终端，另一个为交通枢纽。(完)

(编译/审校 白云/郑茵/孙茉莉)

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