乌克兰与中国本币互换协议续签三年

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部

路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。