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中国财经 | 2015年 4月 30日 星期四 07:29 BJT

乌克兰与中国本币互换协议续签三年

路透基辅4月29日 - 乌克兰央行周三引述央行总裁甘达列娃(Valeria Gontareva)说法，乌克兰与中国已续签本币互换协议三年。

乌克兰央行并未说明协议规模是否扩大，或是维持2012年原有协议的150亿元人民币水准。

甘达列娃将前往上海与中国人民银行签署协议。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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