乌克兰与中国本币互换协议续签三年

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透基辅4月29日 - 乌克兰央行周三引述央行总裁甘达列娃(Valeria Gontareva)说法，乌克兰与中国已续签本币互换协议三年。
乌克兰央行并未说明协议规模是否扩大，或是维持2012年原有协议的150亿元人民币水准。
甘达列娃将前往上海与中国人民银行签署协议。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。