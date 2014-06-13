乌克兰政府军包围叛军控制的港口城市马里乌波尔

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅6月13日 - 乌克兰政府军在周五黎明发起的攻击中，包围了叛军占领的战略要地马里乌波尔。

马里乌波尔是乌克兰亚速海最大的港口。叛军称五名战士在战斗中丧生。

长达数周的冲突中，马里乌波尔遭多次易手。该城市的战略意义十分重要，因钢铁通过该港口出口，且该城市位于乌克兰东南部与俄罗斯的边境通往乌克兰其他地方的主要道路上。

“战斗发起于凌晨4点50分（0150 GMT），按计划进行并取得成功。恐怖分子控制的所有据点都被收复。”乌克兰内政部长Arsen Avakov在Facebook上称。

“马里乌波尔市中心采取行动的区域已被封锁。”

他指出，国家卫队、内政部下属部队以及特种部队参加了战斗。