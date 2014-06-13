更新版-乌克兰政府军控制叛军占领的港口城市马里乌波尔

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月13日 - 乌克兰内政部长Arsen Avakov称，乌克兰政府军在周五黎明发起的攻击中重新控制了叛军占领的战略要地马里乌波尔，并在该市主要政府大楼上升起乌克兰国旗。
马里乌波尔是乌克兰亚速海最大的港口。叛军称五名战士在战斗中丧生。
长达数周的冲突中，马里乌波尔遭多次易手。该城市的战略意义十分重要，因钢铁通过该港口出口，且该城市位于乌克兰东南部与俄罗斯的边境通往乌克兰其他地方的主要道路上。
“战斗发起于凌晨4点50分（0150 GMT），按计划进行并取得成功。恐怖分子控制的所有据点都被收复。”乌克兰内政部长Arsen Avakov在Facebook上称。
“马里乌波尔市中心采取行动的区域已被封锁。”
他指出，国家卫队、内政部下属部队以及特种部队参加了战斗。
叛军尚未对其言论发表评论。
国家卫队一名战地指挥官表示，叛军在战斗中摧毁了一辆装甲运兵车。另一名指挥官称，四名国家卫队士兵在战斗中受伤，但无人丧生。（完）
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)