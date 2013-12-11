乌克兰示威者与警方发生冲突（更新版）

路透基辅12月11日（记者 Richard Balmforth/Alissa de Carbonnel） -乌克兰防暴警察周三凌晨进入基辅市中心的独立广场，与反对派领导人和抗议者对峙。乌克兰政府决定放弃与欧盟的贸易协定谈判，重建与俄罗斯的贸易关系，引发了示威者的抗议。

头戴钢盔的警察进入独立广场，清除示威者设置的路障。示威者过去10天一直在独立广场安营扎寨。

警方试图拘捕一些示威者时发生了冲突。在通往广场的一条主干道上，一大群头戴安全帽的示威者挡住一队防暴警察，以保护其他示威者。

现场出现了感人的一幕，牧师们站在广场的一个舞台上吟诵祷告词，并呼吁警方不要使用暴力。乌克兰歌星Ruslana拿着大喇叭高喊道：“别伤害我们！”

一些示威者像举蜡烛那样举起手机，唱着国歌；与此同时，两公里开外的一所大教堂传出如同几个世纪前危险来临时那样的钟声。

警方虽然出动了大量人员，但起初并未动用武力，只是驱赶示威人群离开广场的一个舞台。过去几周，反对派领导人以该舞台为平台，要求政府解散。

警方并未试图拆除在广场上驻扎的帐篷。

但在警方试图拘捕一些示威者时，他们与示威者的安保人员还是发生了冲突。国际文传电讯社（Interfax）称，有一些人受伤，具体数字尚不清楚。

美国立即对乌克兰警方的行动作出回应。“对于乌克兰当局决定动用防暴警察、推土机和警棍应对独立广场的和平示威，而未对民主权利和人的尊严给予尊敬，美方表示反感。”美国国务卿克里在声明中说。

“这种应对方式不可接受，对民主无益。”克里在声明中敦促乌克兰当局保持克制。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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