武装份子取得乌克兰克里米亚主要地区机场控制权--报道

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透基辅2月28日 -国际文传电讯社(Interfax)周五报导，一群身着军服的武装份子已经拿下克里米亚Sevastopol的主要地区机场控制权。
报导引述目击者称约有50人身穿军服，但没有特定军徽，分乘三辆卡车抵达机场并拿下控制权。
报导并称，另外有一群人也前往机场，其中有些人带着俄罗斯海军标志。克里米亚Sevastopol地区有部分俄罗斯黑海舰队驻紮当地。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。