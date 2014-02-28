武装份子取得乌克兰克里米亚主要地区机场控制权--报道

路透基辅2月28日 -国际文传电讯社(Interfax)周五报导，一群身着军服的武装份子已经拿下克里米亚Sevastopol的主要地区机场控制权。

报导引述目击者称约有50人身穿军服，但没有特定军徽，分乘三辆卡车抵达机场并拿下控制权。

报导并称，另外有一群人也前往机场，其中有些人带着俄罗斯海军标志。克里米亚Sevastopol地区有部分俄罗斯黑海舰队驻紮当地。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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