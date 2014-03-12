乌克兰请西方帮助阻止克里米亚加入俄罗斯

* 在军事对峙之际，克里米亚准备公投

* 乌克兰增强军力，寻求西方帮助对抗俄罗斯

* 就克里米亚准备脱乌公投一事，口水战继续

路透塞瓦斯托波尔/基辅3月11日 -乌克兰政府周二向西方求援，要求其帮助阻止莫斯科吞并克里米亚。但俄罗斯军队控制下的克里米亚似乎决心在几天后就正式加入俄罗斯联邦举行公投。

由于在克里米亚的本国军队实际上已被困在基地之中，乌克兰新政府认为形势非常糟糕。他们宣布招募一支新的国民卫队，人员来自退伍兵中的志愿者。

乌克兰总理将赴美国及联合国进行会谈。他在基辅对议会表示，他希望美国和英国进行外交与军事干预，阻止俄罗斯”入侵“。根据1994年达成的一项协议，乌克兰放弃了原苏联留下的核武器，而美国与英国则是该协议的担保人。

尽管北大西洋公约组织(NATO)飞机沿着波兰与罗马尼亚边境进行侦察飞行，而且美国海军准备在黑海进行演习，但西方大国的态度已很明确，无意把这次冷战以来最严重的东西方对抗变成与俄罗斯的军事冲突。

外交努力似乎局限在口水战。美国与俄罗斯外长通了电话。但美国国务院表示，莫斯科的立场没有给磋商创造空间。而俄罗斯外长则发表声明，谴责美国金援基辅的”非法政权“。

克里米亚计划周日就与俄罗斯合并举行公投。乌克兰议会称此举非法，并在周二表示，如果不在周三之前取消公投计划，将解散克里米亚议会。似乎公投计划不会改变。

美国国会正在准备制裁俄罗斯，欧盟(EU)领导人最早可能周一采取惩罚措施，比如限制主要官员的签证。

但是，到那时克里米亚可能已经进行了公投。公投选票上没有保持现状的选项。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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