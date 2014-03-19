乌克兰代理国防部长称不会从克里米亚撤军

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透基辅3月19日 - 乌克兰代理国防部长伊戈尔-杰纽赫(Ihor Tenyukh)周三表示，即使俄罗斯总统普京已经签署协议，将克里米亚并入俄罗斯，乌克兰军队也不会撤出克里米亚。
当记者在政府会议间隙问杰纽赫，乌克兰是否会将军队撤出克里米亚时，他回答道：“不，我们不会”。
周三时，乌克兰在克里米亚港口城市塞瓦斯托波尔海军总部的一个入口处悬挂着三面俄罗斯国旗，这暗示至少该基地的一部分已经由亲俄军队控制。
路透目击者称，三名身着不明国家军服的武装人员驻守在悬挂俄罗斯国旗的入口处。
此外，还有几名非武装的“自卫队”成员，他们主要由支持克里米亚入俄的志愿者组成。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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