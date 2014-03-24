乌克兰下令军队撤离克里米亚--代理总统

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透基辅3月24日 - 乌克兰代理总统Oleksander Turchinov周一表示，在俄罗斯军队的威胁及压力下，乌克兰已经从克里米亚地区撤出军力。
Turchinov表示，由于人员及他们的家人面临生命威胁，因而作出这个决定。稍早俄罗斯部队进入Feodosia附近一处乌克兰主要海军陆战队基地。
“国家防卫安全理事会已指示国防部在克里米亚进行撤军，及军眷的撤离，”他称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。