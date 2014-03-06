乌克兰称克里米亚计划入俄公投非法

路透乌克兰辛菲罗波尔3月6日 -克里米亚议会周四投票决定加入俄罗斯，当地政府确定将在10日内就此举行公投。这令乌克兰危机进一步升级，该国经济部长称，该公投非法。

此时正值欧盟领导人举行紧急峰会，寻求迫使俄罗斯作出让步，并接受调停之际。

俄新社报导称，克里米亚议会一致投票通过“加入俄罗斯联邦”。克里米亚副总理表示，就该地区地位的公投将在3月16日进行。

外交人士称，如果没有俄罗斯总统普京的允许，克里米亚是不会如此行事的。这一宣示令俄罗斯与西方间自冷战后最严重冲突的风险提高。

欧盟领导人对俄罗斯军事干预克里米亚的行动发出警告，但不会实施制裁。此前俄罗斯政府回绝了欧盟说服其自克里米亚撤军的努力。目前暂时还不清楚克里米亚此举将造成何种影响。

乌克兰经济部长PavloSheremeta对记者表示，克里米亚计划进行的公投将是非法的。他说，“我的立场是，这次公投不符合宪法。”(完)

(编译 徐文焰; 审校 李春喜)

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