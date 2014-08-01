拜登欢迎日本参与欧美制裁俄罗斯的行动

路透华盛顿7月31日 - 白宫称，美国副总统拜登周四与日本首相安倍通话，谈及日本、美国和欧盟对俄罗斯实施的新制裁举措。

“副总统对日本最近宣布的对俄罗斯的制裁举措表示欢迎，”白宫在声明中称。“他们赞同七国集团继续协作向俄罗斯施压的重要性，以停止其在乌克兰实施破坏稳定的行为。”

安倍目前正在出访拉美和加勒比海国家。拜登和安倍的通话涉及广泛内容，他们谈到了几项紧迫的国际问题。白宫称，拜登还就日本支持伊核谈判“表示欣赏”，双方同意在这个问题上密切协调。

白宫称，拜登和安倍还谈到了朝鲜的核计划。

拜登还对日本最近解禁集体自卫权表示欢迎。白宫称，两人认为，这一改变将“加强日美同盟，并使日本能够对地区与全球的和平与安全做出更大贡献。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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