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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 17:22 BJT

东欧情势：克里米亚正式申请加入俄罗斯

路透莫斯科3月17日 - 克里米亚议会周一正式申请加入俄罗斯，上日公投结果显示，绝大多数的投票者赞成加入俄罗斯 。

克里米亚议会“正式向俄罗斯联邦递交申请，希望以共和国的身份加入俄罗斯。”网站声明显示。

克里米亚议会的代表周一料抵达莫斯科，商讨加入俄罗斯的程序。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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