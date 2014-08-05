东欧情势：乌克兰继续打击叛军，同时紧张注视俄罗斯军演

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透基辅8月5日 - 乌克兰政府军周二继续进行军事打击，以从亲俄反叛分子手中夺回失地，同时紧张注视俄罗斯军队在边境的军事演习。
基辅军方表示，截至周二上午的24小时内，政府军与反叛分子交战26次，战斗机攻击了反叛分子阵地以及军事装备集结地。
不过其也承认，反叛力量将其逐出亚西努瓦塔。亚西努瓦塔是靠近顿涅斯克的一个铁路枢纽，政府军周日从叛军手中将其夺回。
紧张局势进一步升温，乌克兰谴责俄罗斯在边境军演是“挑衅行为”，指控俄罗斯战机和无人机侵入乌克兰领空，以及来自俄罗斯方向的越境炮击。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。