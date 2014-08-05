东欧情势：乌克兰继续打击叛军，同时紧张注视俄罗斯军演

路透基辅8月5日 - 乌克兰政府军周二继续进行军事打击，以从亲俄反叛分子手中夺回失地，同时紧张注视俄罗斯军队在边境的军事演习。

基辅军方表示，截至周二上午的24小时内，政府军与反叛分子交战26次，战斗机攻击了反叛分子阵地以及军事装备集结地。

不过其也承认，反叛力量将其逐出亚西努瓦塔。亚西努瓦塔是靠近顿涅斯克的一个铁路枢纽，政府军周日从叛军手中将其夺回。