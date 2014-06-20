（修正）乌克兰下周将与欧盟签署联系国协定

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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路透基辅6月19日 - 乌克兰总统波罗申科周四表示，将于6月27日与欧盟签署联系国协定，并将派新外长科里姆金(Pavlo Klimkin)下周前往卢森堡，向欧盟官员阐述乌克兰东部和平计划。
波罗申科向媒体介绍完科里姆金后，作出前述表态。科里姆金已获议会批准出任外长。
科里姆金说：“我们的重点很明显--就是（乌克兰东部）和平计划以及与欧盟联合。”
提到签署联系国协定的计划时，波罗申科表示：“我们对此期待已久，下周就将成为现实。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。