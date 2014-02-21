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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 15:25 BJT

乌克兰情势：官方称已经与反对派和欧盟官员达成危机解决协议

路透基辅2月21日 - 乌克兰总统府新闻处周五表示，经过彻夜谈判，总统亚努科维奇(Viktor Yanukovych)、反对派和三位欧盟部长达成危机解决协议。

声明称协议将在中午签署(1000 GMT)，但未提供细节。反对派和欧盟官员未立即证实已经达成协议，外交消息人士称谈判“非常艰难”。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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