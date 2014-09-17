乌克兰议会批准与欧盟联系国协定，给予分裂势力“特殊地位”

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路透基辅9月16日（记者 Richard Balmforth/Pavel Polityuk） - 乌克兰议会周二批准了与欧盟的联系国协定，同意给予东部分裂势力临时的有限自治权，以求缓和他们的独立企图。

乌克兰议会批准与欧盟的联系国协定，对该国总统波罗申科而言可谓历史性的胜利，但他为和平所做的努力却遭到分裂势力和一些主流政客的嘲讽。与此同时，尽管目前处于停火状态，但乌克兰军方报告又有三名乌军人死亡。

“没有哪个国家曾为成为欧洲一员付出过如此高的代价，”波罗申科在议会称，他指的是乌克兰的流血冲突。去年11月，时任乌克兰总统亚努科维奇暂停与欧盟签署联系国协定的准备工作，引发大规模街头示威活动。

乌克兰议会稍早召开闭门会议通过一项法律，支持波罗申科关于对分裂势力所称的“人民共和国”给予“特殊地位”的方案。

这项法律将给予分裂势力占据的地区为期三年的自治期，允许他们同周边以讲俄语居民为主的地区“加强并深化”关系。

此外，这项法律还允许分裂势力设立警察部队，并在12月举行他们自己的地方选举。

乌克兰议会还通过了另一项法律，将赦免参与同乌克兰政府军作战的分裂武装分子。

乌克兰当局的上述举措很快就遭到分裂势力及一些本国政客的抨击。

分裂势力领导人Andrei Purgin在顿涅茨克市对路透称：“这些法律的基本部分是让我们在政治上留在乌克兰，这自然让人无法接受。”

“我们将坚持目前原则上不可能同乌克兰进行任何政治联盟的立场，”Purgin说。

乌克兰议会在闭门会议结束后没有披露投票的详细情况。

在乌克兰议会批准与欧盟联系国协定的同时，欧洲议会在斯特拉斯堡同步批准了欧盟与乌克兰的联系国协定，与会的355名代表一致投出了赞成票。（完）