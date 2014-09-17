乌克兰议会批准与欧盟联系国协定，给予分裂势力“特殊地位”

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅9月16日（记者 Richard Balmforth/Pavel Polityuk） - 乌克兰议会周二批准了与欧盟的联系国协定，同意给予东部分裂势力临时的有限自治权，以求缓和他们的独立企图。
乌克兰议会批准与欧盟的联系国协定，对该国总统波罗申科而言可谓历史性的胜利，但他为和平所做的努力却遭到分裂势力和一些主流政客的嘲讽。与此同时，尽管目前处于停火状态，但乌克兰军方报告又有三名乌军人死亡。
“没有哪个国家曾为成为欧洲一员付出过如此高的代价，”波罗申科在议会称，他指的是乌克兰的流血冲突。去年11月，时任乌克兰总统亚努科维奇暂停与欧盟签署联系国协定的准备工作，引发大规模街头示威活动。
乌克兰议会稍早召开闭门会议通过一项法律，支持波罗申科关于对分裂势力所称的“人民共和国”给予“特殊地位”的方案。
这项法律将给予分裂势力占据的地区为期三年的自治期，允许他们同周边以讲俄语居民为主的地区“加强并深化”关系。
此外，这项法律还允许分裂势力设立警察部队，并在12月举行他们自己的地方选举。
乌克兰议会还通过了另一项法律，将赦免参与同乌克兰政府军作战的分裂武装分子。
乌克兰当局的上述举措很快就遭到分裂势力及一些本国政客的抨击。
分裂势力领导人Andrei Purgin在顿涅茨克市对路透称：“这些法律的基本部分是让我们在政治上留在乌克兰，这自然让人无法接受。”
“我们将坚持目前原则上不可能同乌克兰进行任何政治联盟的立场，”Purgin说。
乌克兰议会在闭门会议结束后没有披露投票的详细情况。
在乌克兰议会批准与欧盟联系国协定的同时，欧洲议会在斯特拉斯堡同步批准了欧盟与乌克兰的联系国协定，与会的355名代表一致投出了赞成票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。