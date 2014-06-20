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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:35 BJT

乌克兰下周将与欧盟签署联系国协定

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅6月19日 - 乌克兰总统波罗申科周四表示，将于6月27日与欧盟签署联系国协定，并将派新外长科里姆金(Pavlo Klimkin)下周前往卢森堡，向欧盟官员阐述乌克兰东部和平计划。

波罗申科向媒体介绍完科里姆金后，作出前述表态。科里姆金已获议会批准出任外长。

科里姆金说：“我们的重点很明显--就是（乌克兰东部）和平计划以及与欧盟联合。”

提到签署联系国协定的计划时，波罗申科表示：“我们对此期待已久，下周就将成为现实。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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