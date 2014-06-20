乌克兰下周将与欧盟签署联系国协定

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月19日 - 乌克兰总统波罗申科周四表示，将于6月27日与欧盟签署联系国协定，并将派新外长科里姆金(Pavlo Klimkin)下周前往卢森堡，向欧盟官员阐述乌克兰东部和平计划。
波罗申科向媒体介绍完科里姆金后，作出前述表态。科里姆金已获议会批准出任外长。
科里姆金说：“我们的重点很明显--就是（乌克兰东部）和平计划以及与欧盟联合。”
提到签署联系国协定的计划时，波罗申科表示：“我们对此期待已久，下周就将成为现实。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编