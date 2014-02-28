乌克兰政经：总理称希望很快获得IMF援助，决心满足援助条件

路透基辅2月28日 - 乌克兰总理Yatseniuk周五表示，该国希望很快获得国际经济援助，已经决心满足国际货币基金组织(IMF)开出的援助条件。

下周IMF的代表团将抵达基辅，与乌克兰的新领导人展开磋商。乌克兰领导人称至少需要350亿美元，才能避免国家破产。

Yatseniuk告诉记者，正在制定向乌克兰提供援助的“明确步骤”。他还称，希望“很快”开始提供援助，一旦局势稳定，政府将要求央行开始大规模放贷计划。(完)