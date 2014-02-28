乌克兰政经：总理称希望很快获得IMF援助，决心满足援助条件

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透基辅2月28日 - 乌克兰总理Yatseniuk周五表示，该国希望很快获得国际经济援助，已经决心满足国际货币基金组织(IMF)开出的援助条件。
下周IMF的代表团将抵达基辅，与乌克兰的新领导人展开磋商。乌克兰领导人称至少需要350亿美元，才能避免国家破产。
Yatseniuk告诉记者，正在制定向乌克兰提供援助的“明确步骤”。他还称，希望“很快”开始提供援助，一旦局势稳定，政府将要求央行开始大规模放贷计划。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。