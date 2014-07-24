ICAO称马航MH17客机驾驶舱通话记录器状况良好

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华7月23日（记者 David Ljunggren） - 国际民航组织（ICAO）周三称，马航MH17航班客机的驾驶舱通话记录器状况良好，该组织目前正在与各航空公司及各个国家就如何评估冲突构成的航空危险进行磋商。

马航MH17航班客机上周在乌克兰东部地区被导弹击落，近300人遇难。该客机坠毁在乌克兰亲俄分裂力量控制的地区，引发了客机驾驶舱通话记录器可能被动手脚的担忧。

ICAO官员目前正在协助乌克兰和荷兰当局对这起事件进行调查。

“驾驶舱通话记录器状况良好……数字式飞行数据记录器的情况仍在评估中，”ICAO在声明中称。

该组织还称，对于国家、航空公司、国际组织在评估受武装冲突影响空域风险方面所起的各自作用，其正在与国际航空运输协会（IATA）及地区航空组织进行磋商。

声明没有透露进一步细节。

ICAO理事会主席Olumuyiwa Benard Aliu周三在声明中称：“绝对无法容忍对民用航空器使用武器。”（完）