ICAO称马航MH17客机驾驶舱通话记录器状况良好

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华7月23日（记者 David Ljunggren） - 国际民航组织（ICAO）周三称，马航MH17航班客机的驾驶舱通话记录器状况良好，该组织目前正在与各航空公司及各个国家就如何评估冲突构成的航空危险进行磋商。
马航MH17航班客机上周在乌克兰东部地区被导弹击落，近300人遇难。该客机坠毁在乌克兰亲俄分裂力量控制的地区，引发了客机驾驶舱通话记录器可能被动手脚的担忧。
ICAO官员目前正在协助乌克兰和荷兰当局对这起事件进行调查。
“驾驶舱通话记录器状况良好……数字式飞行数据记录器的情况仍在评估中，”ICAO在声明中称。
该组织还称，对于国家、航空公司、国际组织在评估受武装冲突影响空域风险方面所起的各自作用，其正在与国际航空运输协会（IATA）及地区航空组织进行磋商。
声明没有透露进一步细节。
ICAO理事会主席Olumuyiwa Benard Aliu周三在声明中称：“绝对无法容忍对民用航空器使用武器。”（完）
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译