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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 12:30 BJT

澳总理称亲俄反叛武装似与马航客机被击落有关

路透悉尼7月18日(记者 Matt Siegel) - 澳大利亚总理阿博特周五表示，“亲俄反叛武装”似乎与马航客机在乌克兰东部被击落有关。

乌克兰国家安全局局长指控俄罗斯军事情报人员参与了亲俄反叛分子周四击落马航客机的事件，但西方领导人迄今尚未迅速发出指责。

阿博特在国会演讲中谴责乌克兰反叛力量击落客机，并证实27名澳大利亚公民在这起事件中遇难。

“对于我们国家而言，对于世界而言，这是阴暗的一天。马航MH17航班客机在乌克兰东部被击落，看似是亲俄反叛武装所为。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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