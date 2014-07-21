澳总理阿博特抨击马航坠机现场像是“清理花园”

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼7月21日 - 澳大利亚总理阿博特周一对马航坠机地点仍在乌克兰反叛军控制中深表担忧，称坠机现场看起来更像是“清理花园”，而非司法调查。

马航 MH17客机周四在乌克兰东部坠毁，机上298人全部丧生，其中至少27名澳大利亚旅客。西方国家将此归咎于乌克兰亲俄武装。

阿博特在周一早间在2GB电台节目中称，他“昨晚”首次与俄罗斯总统普京讨论了此次空难。

阿博特说：“他（普京）说的话全都对，而现在我们需要他言行一致。”但他不愿具体透露他与普京的谈话内容。

美国国务卿克里周日要求俄罗斯为亲俄武装的行为负起责任，美国怀疑是亲俄武装用导弹击落了马航客机。克里并称对亲俄武装处理遇难者遗体的做法非常反感。

俄罗斯否认与马航坠毁事件有关，并将此事归咎于乌克兰军方。

阿博特称，十数人组成的澳大利亚调查团队已抵达基辅，但未能到达坠机现场。他表示，乌克兰政府在协助有关人员抵达现场方面已经有了一些改进。

他称：“但是大家对坠机现场处理的方式还远不满意。现在更像是清理花园，而不像是司法调查。这让人实在无法接受。”

澳大利亚正带头推动联合国通过具约束力的决议案，要求让肇事者承担责任，并要求武装团体不得破坏坠机现场。

澳大利亚将作为东道国主办11月的20国集团（G20）峰会，而现在有更多声音呼吁禁止普京参会。阿博特则表示，俄罗斯仍有机会发挥作用、支持对此次坠机事件进行“面面俱到、无所顾忌”的调查。（完）