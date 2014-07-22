IATA总干事：在审视空域风险评估上政府应起带头作用

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透柏林7月22日 - 国际航空运输协会(IATA)总干事汤彦麟(Tony Tyler)表示，各国政府应在审视空域风险评估方面起到带头作用。此前各大航空公司呼吁召开一场国际峰会。
自马航MH17上周四在乌克兰东部被击落后，关于航班飞越冲突区的问题一下子成为焦点，阿联酋航空和汉莎航空(LHAG.DE)呼吁召开国际峰会，讨论航空业如何评估风险问题。
汤彦麟周二在声明中表示：“我们要不遗余力地确保悲剧不会重演。”
IATA代表全球大约200家航空公司。
他表示：“面对未来的艰难工作，航空业会通过国际民航组织(ICAO)竭尽所能地支持各国政府。”
IATA表示，提供关于航空路线和限制的信息是各国政府和空管机构的责任，并指出MH17使用的是一条开放航道。
汤彦麟表示：“马航客机是明显可被识别的商用飞机。在一条开放繁忙的空中走廊表明自己的身份及存在时，却被击落，而且其飞行高度也被认为是安全的。这完全违反了国际法、国际准则和国际公约。”
汤彦麟还呼吁保护好坠机现场，并以体面的方式将尸体运回各国。
“这是一场可怕的犯罪，但乘机飞行仍是安全的。全球航空运输业所有人士都完全致力于使其变得更安全。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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