IATA总干事：在审视空域风险评估上政府应起带头作用

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月22日 - 国际航空运输协会(IATA)总干事汤彦麟(Tony Tyler)表示，各国政府应在审视空域风险评估方面起到带头作用。此前各大航空公司呼吁召开一场国际峰会。

自马航MH17上周四在乌克兰东部坠毁后，关于航班飞越冲突区的问题一下子成为焦点，阿联酋航空和汉莎航空 呼吁召开国际峰会，讨论航空业如何评估风险问题。

汤彦麟周二在声明中表示：“我们要不遗余力地确保悲剧不会重演。”

IATA代表全球大约200家航空公司。

他表示：“面对未来的艰难工作，航空业会通过国际民航组织(ICAO)竭尽所能地支持各国政府。”

IATA表示，提供关于航空路线和限制的信息是各国政府和空管机构的责任，并指出MH17使用的是一条开放航道。

汤彦麟表示：“马航客机是明显可被识别的商用飞机。在一条开放繁忙的空中走廊表明自己的身份及存在时，却被击落，而且其飞行高度也被认为是安全的。这完全违反了国际法、国际准则和国际公约。”

汤彦麟还呼吁保护好坠机现场，并以体面的方式将尸体运回各国。

“这是一场可怕的犯罪，但乘机飞行仍是安全的。全球航空运输业所有人士都完全致力于使其变得更安全。”（完）