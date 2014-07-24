新加坡要求该国航空公司检讨冲突区风险评估

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/吉隆坡7月23日 - 继上周马航MH17客机在乌克兰东部被击落后，新加坡民航当局要求该国航空公司检讨对冲突区的风险评估。
马航此次坠机事件令航空业震惊，有关人士呼吁应重新思考如何评估飞经冲突区的风险。
在马航这架客机被击落前，许多航空公司的欧亚航线飞经乌克兰东部。
事件发生前的一周，新加坡航空公司 是最频繁飞经该航线的航空公司之一，其余还包括汉莎航空 、泰国航空 、卡塔尔航空和荷兰皇家航空 等。
新加坡民航管理局(CAAS)在回复路透提问的电邮中表示：“我们注意到，在MH17事件后，新航已立即调整航班路线，避开乌克兰领空。”
“CAAS也已要求新加坡各航空公司检讨对冲突区的风险评估。”
新加坡樟宜机场是东西方航空交通的重要枢纽，廉价航空公司--虎航 、新航旗下的酷航以及澳航 旗下的捷星亚洲航空均位于新加坡。
自马航MH17航班惨剧发生后，航班追踪网站的数据显示，曾经繁忙的乌克兰东部上空不见航班踪影，航班纷纷取道飞经土耳其和黑海的航线。（完）
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译