新加坡要求该国航空公司检讨冲突区风险评估

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡/吉隆坡7月23日 - 继上周马航MH17客机在乌克兰东部被击落后，新加坡民航当局要求该国航空公司检讨对冲突区的风险评估。

马航此次坠机事件令航空业震惊，有关人士呼吁应重新思考如何评估飞经冲突区的风险。

在马航这架客机被击落前，许多航空公司的欧亚航线飞经乌克兰东部。

事件发生前的一周，新加坡航空公司 是最频繁飞经该航线的航空公司之一，其余还包括汉莎航空 、泰国航空 、卡塔尔航空和荷兰皇家航空 等。

新加坡民航管理局(CAAS)在回复路透提问的电邮中表示：“我们注意到，在MH17事件后，新航已立即调整航班路线，避开乌克兰领空。”

“CAAS也已要求新加坡各航空公司检讨对冲突区的风险评估。”

新加坡樟宜机场是东西方航空交通的重要枢纽，廉价航空公司--虎航 、新航旗下的酷航以及澳航 旗下的捷星亚洲航空均位于新加坡。