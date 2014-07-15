乌克兰称其一架军机被可能从俄发射的火箭击落

路透基辅7月14日 - 据乌克兰总统网站称，乌克兰国防部长贺勒提（Valery Heletey）周一称，该国一架参加打击分裂主义叛乱力量军事行动的AN-26飞机，被“可能”从俄罗斯领土发射的火箭击落。

报导援引贺勒提的话称，这架军用运输机上的机组人员曾与总参谋部联系过。乌克兰内政部一位顾问称，据信机上有两名机组人员。

目前尚无伤亡方面的消息。乌克兰军方发言人Vladyslav Seleznyov被路透问及是否能够证实机上人员生还时，他回答说：“不能。”

Seleznyov称，搜救行动正在进行当中，搜救地点位于接近Luhansk镇东南乌俄边界地区，乌克兰军队与叛乱力量曾在该地区进行过激战。

乌克兰总统网站援引贺勒提称，出事飞机的飞行高度为6,500米，不太可能被分裂主义力量使用的武器击落。

“因此，飞机是被可能从俄罗斯领土发射的另一种更强大的火箭武器击落的，”贺勒提说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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