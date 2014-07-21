马航事件后客机是否应绕开冲突区飞行成焦点

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透悉尼7月18日(记者 Jane Wardell) - 澳洲航空 和其他几家航空公司在乌克兰紧张局势升级后改变飞行航线，以避开乌克兰领空，这不禁让人发问，为什么其他航空公司没有这样做。
在马航MH17周四疑遭击落并造成机上298人死亡后，关于航班是否应该避免飞越冲突区的问题成为关注点。
国际民航监管机构没有对飞越乌克兰冲突区设置限制，多数航空公司继续飞行这条航线。
但一小部分航空公司决定避开这条航线，这凸显出各航空公司在对待乘客安全上做法不一。
航空专家称，航空监管机构零散且相矛盾的建议，让这一问题进一步复杂化，并呼吁就应避开的区域作出更明确的指引。
除澳洲航空外，柏林航空,、韩亚航空 、大韩航空 和台湾中华航空 均在几个月前决定避开乌克兰领空。
国泰航空 也在前些时候更改其路线，但没有具体说明时间。一名了解情况的消息人士称，英国航空也一直在避开MH17航班坠毁的区域。
韩亚航空一名发言人称：“尽管绕行会增加飞行时间和成本，但我们一直出于安全考虑而绕行。”
欧洲航空安全局(European Aviation Safety Agency)曾在4月3日发布过一份安全通告，还有联合国国际民用航空组织(ICAO)和欧洲航管组织(Eurocontrol)的建议，提示航空公司避开克里米亚领空。俄罗斯3月将克里米亚并入其版图。
但这些建议并没有提及马航MH17所飞经的乌克兰领空。
无法立即核实哪些航空公司采用了哪些航线。
根据天气、空中走廊的流量状况及飞行限制等因素，每个航班的飞行路线和高度都会有所不同。飞得越高越节能，但当空中路线繁忙时，飞行员不会总能达到要求的飞行高度。
马来西亚交通部长廖中莱(Liow Tiong Lai)周五表示，马航在飞经乌克兰时没有冒不该冒的风险。他强调，这条航线是经ICAO批准，且被其他航空公司所广泛使用的。
廖中莱在新闻发布会上表示：“这条路线我们已经飞了很多年。它是安全的，这是我们采用这条路线的原因。”记者会上，记者们多次就马航选择飞越乌克兰冲突区而提问。
ICAO否认在马航事件后关闭了这条航线，称其没有权力这么做。
国际航空运输协会(IATA)表示，航空公司依靠政府和空管当局来建议哪些领空可以飞行，安全是航空公司的“首要任务”。
德国政府警告该国144家航空业企业不要飞越乌克兰东部地区。
澳洲中央昆士兰大学意外调查与安全专家戴尔（Geoff Dell）表示，航空公司有自己的情报决策部门，他们应该在这种情况下做出决定。
戴尔在谈及马航MH17时表示：“很明显，他们不应该靠近该地区。”
“不管是爆发骚乱还是内战，都需要改变航线，以远离该地区。当然这要付出一定代价，因为飞行距离更远了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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