（更正）马航事件后客机是否应绕开冲突区飞行成焦点

（更正倒数第四段“144个航空公司”为“144家航空业企业”）

路透悉尼7月18日(记者 Jane Wardell) - 澳洲航空(QAN.AX)和其他几家航空公司在乌克兰紧张局势升级后改变飞行航线，以避开乌克兰领空，这不禁让人发问，为什么其他航空公司没有这样做。

在马航MH17周四疑遭击落并造成机上298人死亡后，关于航班是否应该避免飞越冲突区的问题成为关注点。

国际民航监管机构没有对飞越乌克兰冲突区设置限制，多数航空公司继续飞行这条航线。

但一小部分航空公司决定避开这条航线，这凸显出各航空公司在对待乘客安全上做法不一。

航空专家称，航空监管机构零散且相矛盾的建议让这一问题进一步复杂化，并呼吁就应避开的区域作出更明确的指引。

除澳洲航空外，柏林航空(AB1.DE),、韩亚航空(020560.KS)、大韩航空(003490.KS)和台湾中华航空(2610.TW)均在几个月前决定避开乌克兰领空。

国泰航空(0293.HK)也在前些时候更改其路线，但没有具体说明时间。一名了解情况的消息人士称，英国航空也一直在避开MH17航班坠毁的区域。

韩亚航空一名发言人称：“尽管绕行会增加飞行时间和成本，但我们一直出于安全考虑而绕行。”

欧洲航空安全局(European Aviation Safety Agency)曾在4月3日发布过一份安全通告，还有联合国国际民用航空组织(ICAO)和欧洲航管组织(Eurocontrol)的建议，提示航空公司避开克里米亚领空。俄罗斯3月将克里米亚并入其版图。

但这些建议并没有提及马航MH17所飞经的乌克兰领空。

无法立即核实哪些航空公司采用了哪些航线。

根据天气、空中走廊的流量状况及飞行限制等因素，每个航班的飞行路线和高度都会有所不同。飞得越高越节能，但当空中路线繁忙时，飞行员不会总能达到要求的飞行高度。

马来西亚交通部长廖中莱(Liow Tiong Lai)周五表示，马航在飞经乌克兰时没有冒不该冒的风险。他强调，这条航线是经ICAO批准，且被其他航空公司所广泛使用的。

廖中莱在新闻发布会上表示：“这条路线我们已经飞了很多年。它是安全的，这是我们采用这条路线的原因。”记者会上，记者们多次就马航选择飞越乌克兰冲突区而提问。

ICAO否认在马航事件后关闭了这条航线，称其没有权力这么做。

国际航空运输协会(IATA)表示，航空公司依靠政府和空管当局来建议哪些领空可以飞行，安全是航空公司的“首要任务”。

德国政府警告该国144家航空业企业不要飞越乌克兰东部地区。

澳洲中央昆士兰大学意外调查与安全专家戴尔（Geoff Dell）表示，航空公司有自己的情报决策部门，他们应该在这种情况下做出决定。

戴尔在谈及马航MH17时表示：“很明显，他们不应该靠近该地区。”

“不管是爆发骚乱还是内战，都需要改变航线，以远离该地区。当然这要付出一定代价，因为飞行距离更远了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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