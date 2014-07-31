荷兰称马航坠机案不太可能在国际刑事法庭审理

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透阿姆斯特丹7月30日（记者 Anthony Deutsch） - 荷兰周三表示，马航MH17坠机案可能由荷兰或马来西亚来审理，而不是国际刑事法庭（ICC）。
荷兰司法部长Ivo Opstelten向议会致信称，只有在涉及国家不能或不愿起诉的情况下，才能将相关案件交由ICC。
Opstelten在信函中写道，荷兰正在牵头对马航MH17客机坠毁事件进行调查，因此不太可能存在涉及国家“不能或不愿牵头进行调查和起诉”的情况。
外界普遍认为，马航MH17客机是被乌克兰亲俄分裂势力用地对空导弹击落的。
荷兰对战争罪有普遍管辖权，可起诉其他国家的嫌犯。
据外交人士及官员本月称，红十字国际委员会（ICRC） 已做出保密的法律评估，认定乌克兰陷入战争。这为起诉可能的战争罪打开了大门，马航MH17坠机事件也包括在内。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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