荷兰称马航坠机案不太可能在国际刑事法庭审理

路透阿姆斯特丹7月30日（记者 Anthony Deutsch） - 荷兰周三表示，马航MH17坠机案可能由荷兰或马来西亚来审理，而不是国际刑事法庭（ICC）。

荷兰司法部长Ivo Opstelten向议会致信称，只有在涉及国家不能或不愿起诉的情况下，才能将相关案件交由ICC。

Opstelten在信函中写道，荷兰正在牵头对马航MH17客机坠毁事件进行调查，因此不太可能存在涉及国家“不能或不愿牵头进行调查和起诉”的情况。

外界普遍认为，马航MH17客机是被乌克兰亲俄分裂势力用地对空导弹击落的。

荷兰对战争罪有普遍管辖权，可起诉其他国家的嫌犯。

据外交人士及官员本月称，红十字国际委员会（ICRC） 已做出保密的法律评估，认定乌克兰陷入战争。这为起诉可能的战争罪打开了大门，马航MH17坠机事件也包括在内。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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