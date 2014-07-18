《焦点》马航坠机事件或成乌克兰危机转折点

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月17日（记者 Matt Spetalnick/Warren Strobel） - 马航一架客机在乌克兰东部疑被击中而坠毁，若这起事件促使欧洲国家响应美国总统奥巴马的呼吁，加大对俄罗斯的制裁力度，可能成为当前乌克兰危机的转折点。

虽然目前还不清楚是谁导致了马航客机惨剧，但曾经试图在俄罗斯与西方对峙中寻求相对中间立场的美国盟国，现在可能会支持加大对俄制裁，从而结束乌克兰危机。

一名美国官员称：“一些人原以为乌克兰跟自己没什么关系。现在他们发现自己错了。”他补充道，眼下事态会动摇一些欧洲国家原以为乌克兰危机大体可控的观点。

美国现任及前任官员以及一些独立分析师称，马航事件会促使国际社会更关注乌克兰危机以及莫斯科在其中推波助澜的作用，因此国际社会可能支持加大对俄罗斯的制裁力度，这也许会给俄罗斯经济带来实质性损害。

欧盟国家在加大制裁俄罗斯的力度方面态度不明，反映出许多欧洲国家担心影响到与俄罗斯的贸易和工业关系，且顾忌到对俄罗斯能源的严重依赖。

但此次马航客机上近300人全部遇难，其中超过一半是荷兰人，还有十几人来自其他欧盟国家，因此情况可能发生变化。

此外，美国还寄望于俄罗斯总统普京像一名美国官员说的那样“清醒一下”，推动乌克兰东部暴力冲突结束。

美国国务院前官员查拉普（Sam Charap）说：“这可能成为临界点。可能这件事能让俄罗斯人退后一步。这样的情况绝不是普京所希望的，但如果你向大量缺乏训练、不可靠的人提供精良武器，出现眼下这种情况的风险就会大幅上升。”

但他指出，普京可能会有另一番领悟，认为反正美俄关系已经降到冷战后的冰点，跟西方作对也没什么损失，因此反而继续加大对乌克兰反抗武装的支持。

这在很大程度上取决于公众舆论，以及是否有证据表明此次事件与亲俄分裂主义者有关。

乌克兰当局称，亲俄武装在俄罗斯军方情报官员的协助下，向马航客机发射了远程SA-11地对空导弹。分裂主义者曾表示已拥有了这样的导弹系统，并在周一用其击落了一架乌克兰军用运输机。

乌克兰分裂主义者否认与周四马航坠机事件有关，称是乌克兰军机击落了该航班。

荷兰宣布周五为154名荷兰遇难者哀悼。坠毁飞机上的旅客中有28名马来西亚人，27名澳大利亚人，12名印尼人，9名英国人，4名德国人，4名比利时人，3名菲律宾人，1名加拿大人。机组15人均为马来西亚人。

虽然马航事件可能成为乌克兰危机的关键点，但一些分析人士认为，不宜过高估计此事对美俄关系的影响。

美国智库威尔逊中心俄罗斯问题专家罗詹斯基（Matthew Rojansky）称：“无论怎么说，这肯定是非常大的一件事。”

但他认为，不应将此次事件与1983年冷战高峰时期苏联击落韩国民航客机一事相提并论。

他说：“这次究竟发生了什么，还存在诸多不确定性。这意味着就算此次事件能追溯到分裂主义力量身上，普京还是能有很多推诿的理由。”

另一名美国官员认为，周四马航客机惨剧可能让乌克兰冲突双方各自退后一步，从而为对话甚至妥协铺平道路。

这名官员称，国际社会对周四事件的反应可能有两个不同方向，此事可能推动各国认识到乌克兰危机的风险，也可能反而使得各国采取“鸵鸟政策”。（完）