乌克兰首富化身“和平鸽” 斡旋平息东部局势

路透基铺4月9日（记者 Richard Balmforth） -乌克兰前总统亚努科维奇被赶下台后，该国当局与国内亲俄分裂主义者陷入僵持，该国首富里纳特·阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）在此之际出面调停，以协助组建新的政治联盟。

阿克梅托夫是乌克兰钢铁和矿业大亨，他正在动用自己在顿涅茨克的影响力与分裂主义示威者进行谈判，以结束该市公共办公楼被占领的状态。顿涅茨克是阿克梅托夫商业帝国的大本营，亚努科维奇曾任顿涅茨克州州长。

接近阿克梅托夫的消息人士称，自周一以来，阿克梅托夫一直在积极参与同分裂主义者的谈判，甚至对后者的一些要求表示同情，同时他还敦促执法机构不要动武来结束当前的僵局。

阿克梅托夫的做法并非没有风险。消息人士称，如果斡旋失败，他会被指责是为俄罗斯效力，同时还会与乌克兰新领导层之间出现罅隙。这可能会令他试图保护的各种商业利益面临危险。

评论人士称，47岁的阿克梅托夫试图利用乌克兰东部地区出现的危机对自己重新定位，以便在后亚努科维奇时代保护自己庞大的商业利益。据《福布斯》估计，阿克梅托夫的身家达114亿美元。

但乌克兰新领导层同样也需要阿克梅托夫及其影响力，尤其是他在人口众多、工业产能集中的顿涅茨克地区的影响力。

阿克梅托夫出身矿工家庭，属于少数民族鞑靼族，他的商业帝国触角深入到顿巴斯（Donbass）的传统矿业区，旗下员工大约有30万人。

西方国家政府也视阿克梅托夫为举足轻重的人物。德国外长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）上月飞往顿涅茨克与阿克梅托夫会面。施泰因迈尔称阿克梅托夫是一位“在这一带说话有分量”的人，并相信他和其他“寡头”会抵制俄罗斯分离乌克兰东部地区的任何举动。

在周日与占领当地行政办公楼的亲俄活动人士进行备受关注的接触时，阿克梅托夫对这些人要求提高俄语在乌克兰地位的呼吁表示同情，并且明确反对当局动用武力镇压这些人的静坐活动。

新闻网站Ukrainska Pravda援引阿克梅托夫的话称，如果安全部队攻打被占领的办公楼，他会与“人民在一起”。

与此同时，他敦促分裂主义者降低部分要求，譬如像组建“顿涅茨克独立共和国”，与政府举行建设性的谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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