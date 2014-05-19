焦点：商业帝国受威胁 乌首富出手挽狂澜

Metinvest的工人在马里乌波尔市政厅前帮助清理路障和废墟，摄于2014年5月14日。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透乌克兰马里乌波尔/基铺5月16日（记者 Matt Robinson/Richard Balmforth） - 乌克兰安全部队出现了身穿工作服头戴安全帽的新面孔，这是该国首富纳特·阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）出手遏制乱局的首个切实可见的迹象。

周三，阿克梅托夫旗下的矿工及金属企业的工人们加入在马里乌波尔（Mariupol）巡逻的警察队伍，带着挖掘机和重型装载机，协助清理轮胎等路障，清扫受损严重的市政厅内的残渣。

马里乌波尔市似乎恢复正常。街上有车辆行驶，上周被军方驱赶的蒙面分子已不见踪影，警方则与Metinvest的工人们结成了联盟。Metinvest是乌克兰东部工业区最有实力的企业。

尽管这基本上只是象征性的，但这一幕却表明乌克兰危机已发展到危及阿克梅托夫利益的地步，他不得不出手保护。

过去20年间，阿克梅托夫在工业重镇顿涅茨克打造了自己的商业帝国。据《福布斯》估计，阿克梅托夫的身家达114亿美元。但分离叛乱活动让这里的权力动态发生了变化。

宣布独立的亲俄反对派力量占领顿涅茨克的公共建筑物，而这都是他巨额财富的基础，阿克梅托夫多次发表书面声明，表示支持乌克兰统一。

但由于事关各种敏感问题，47岁的阿克梅托夫不得不谨慎行事，并未明确地谴责分离主义者的行动。

然而，反对派力量周一宣布顿涅茨克地区独立并呼吁加入俄罗斯，这对阿克梅托夫的财产和财富构成严重威胁。

“没人希望顿涅茨克地区变成不受世界承认的灰色地带，那对我们来说会很痛苦，”Metinvest旗下Ilyich Iron and Steel Works的高管Yuriy Zinchenko说。

“被动保持中立”

独立分析师Volodymyr Fesenko称，随着反叛人士进一步控制该地区，阿克梅托夫如今意识到他早前的被动策略并未奏效。

“他意识到，他的被动保持中立策略不再有用。他将不得不成为分离主义者与政府之间的积极调停人，”Fesenko说。

派手下的工人与警方一道巡逻，并非阿克梅托夫决定采取更大胆的举措以保护其商业帝国前途命运的唯一迹象。

阿克梅托夫通常不愿面对镜头，但他却为Ukrainian TV频道录制了四分钟的视频，并在视频中宣布：“我深信，只有生活在统一的乌克兰，顿巴斯（Donbass）民众才会幸福。”

他已经意识到现在是采取行动重建其影响力的时候。

“阿克梅托夫目前没有在顿巴斯扮演关键角色。这一点真的很重要，”曾经属于亚努科维奇在该地区党派的政客Inna Bohoslovska说。

但Fesenko对阿克梅托夫是否已经错失机会表示怀疑。

“他变得更积极了。过去几天来，他首次更明确的表态。但问题是，是不是为时已晚呢？”Fesenko说。

“鉴于过去两周发生的事情，他将很难影响局面。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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