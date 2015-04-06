更正-东欧情势：乌克兰叛军起事一年之际袭击东部，双方停火局势更加紧张

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(因译文有误，内文第三段更正为“亚速海城市马里乌波尔东部的Shyrokyne”非“亚速海城市马里乌波尔”)
路透基辅4月5日 - 乌克兰叛军周日袭击东部地区，造成至少六名乌克兰政府军士兵死亡。到此时叛军反对基辅亲西方执政者已满一周年。
当地警方称，在政府控制的城镇Schastye，一辆汽车在行驶过一座桥时被叛军发射的炮弹击中，车内四名乌克兰政府军士兵身亡。该城镇位于顿涅茨克东北170公里(105英里)。
一名军方发言人在112电视频道称，不到一个小时之后，在亚速海城市马里乌波尔东部的Shyrokyne，一辆军车触发地雷，两名士兵身亡，另有一名受伤。
新的伤亡事件令脆弱的停火更加紧张，停火于两个月前开始。
这场冲突在一年前的这个周末爆发，叛军反对基辅新当选的亲西方政府。
危机已陷入僵局：尽管2月中旬由乌克兰、俄罗斯、德国和法国斡旋的停火协议技术上而言依然有效，但乌克兰士兵、平民和叛军几乎每天都有伤亡报告。
但包括顿涅茨克(Donetsk)和卢甘斯克(Luhansk)在内，乌克兰东部大片工业化重镇仍在叛军控制之下，乌政府担心，叛军可能还想夺取有着50万人口的马里乌波尔(Mariupol)。
根据在白俄罗斯明斯克达成的协议，交战双方已撤回重型武器，双方大炮已撤至射程之外，且正致力于把坦克和小口径武器也撤到射程之外。
但对于这个分离主义地区的地位问题仍存在分歧，该地区领导人已宣布成立“人民共和国”，叛军似乎不大可能允许今年稍后在当地举行乌克兰选举。
尽管撤回了重型武器，但双方都谴责对方违反了明斯克停火协议。(完) (编译 王丽鑫/王颖; 审校 李春喜/许娜)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。