澳总理称若马航航班是被故意击落 那则是“罪大恶极”

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透悉尼7月18日 - 澳大利亚总理阿博特称，如果马航MH17航班坠毁事件是故意行为，那“则是罪大恶极”，作恶者需立即被绳之以法。
阿博特周五称，马航MH17航班上至少有23名澳大利亚人。该航班在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中在乌克兰东部坠毁。
之前不久，马航MASM.KL欧洲主管称，该航班上至少有27名澳大利亚人。
“这件事太让人难过了，这可能是犯罪事件而非意外事故的报导更是雪上加霜，”阿博特说。
乌克兰当局指责“恐怖分子”--亲俄武装分子击落了马航MH17航班。乌克兰叛乱力量否认与此事有关。
美国副总统拜登称，该航班被击落显然“不是意外事故”，是被击落的。
“如果最后证明该客机是被地对空导弹击落，这无疑是罪大恶极，必须尽快将作恶者绳之以法，”阿博特说。
阿博特拒绝对航班坠毁原因发表评论，仅称所有报导均未得到证实。
“各种消息和说法满天飞，”他说。“我们目前也只有这些。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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