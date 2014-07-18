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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 10:42 BJT

澳总理称若马航航班是被故意击落 那则是“罪大恶极”

路透悉尼7月18日 - 澳大利亚总理阿博特称，如果马航MH17航班坠毁事件是故意行为，那“则是罪大恶极”，作恶者需立即被绳之以法。

阿博特周五称，马航MH17航班上至少有23名澳大利亚人。该航班在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中在乌克兰东部坠毁。

之前不久，马航MASM.KL欧洲主管称，该航班上至少有27名澳大利亚人。

“这件事太让人难过了，这可能是犯罪事件而非意外事故的报导更是雪上加霜，”阿博特说。

乌克兰当局指责“恐怖分子”--亲俄武装分子击落了马航MH17航班。乌克兰叛乱力量否认与此事有关。

美国副总统拜登称，该航班被击落显然“不是意外事故”，是被击落的。

“如果最后证明该客机是被地对空导弹击落，这无疑是罪大恶极，必须尽快将作恶者绳之以法，”阿博特说。

阿博特拒绝对航班坠毁原因发表评论，仅称所有报导均未得到证实。

“各种消息和说法满天飞，”他说。“我们目前也只有这些。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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