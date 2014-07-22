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时事要闻 | 2014年 7月 22日 星期二 16:13 BJT

马航坠机现场证据被做手脚--澳大利亚总理

路透悉尼7月22日 - 澳大利亚总理阿博特周二表示，马航MH17坠机现场的证据已经被作过手脚，显然是有人试图掩盖真相。

阿博特在堪培拉对记者表示：“犯罪发生后，接下来就是掩盖真相。我们所看到的是已经作过手脚的证据，这种行为显然必须停止。这不是一场事故，这是犯罪。”

但阿博特表示，俄罗斯总统普京遵守诺言，批准执行一项保证国际调查人员安全抵达坠机现场的联合国安理会决议。

马航MH17航班上周在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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