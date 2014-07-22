马航坠机现场证据被做手脚--澳大利亚总理

路透悉尼7月22日 - 澳大利亚总理阿博特周二表示，马航MH17坠机现场的证据已经被作过手脚，显然是有人试图掩盖真相。

阿博特在堪培拉对记者表示：“犯罪发生后，接下来就是掩盖真相。我们所看到的是已经作过手脚的证据，这种行为显然必须停止。这不是一场事故，这是犯罪。”