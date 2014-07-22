马航坠机现场证据被做手脚--澳大利亚总理

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼7月22日 - 澳大利亚总理阿博特周二表示，马航MH17坠机现场的证据已经被作过手脚，显然是有人试图掩盖真相。
阿博特在堪培拉对记者表示：“犯罪发生后，接下来就是掩盖真相。我们所看到的是已经作过手脚的证据，这种行为显然必须停止。这不是一场事故，这是犯罪。”
但阿博特表示，俄罗斯总统普京遵守诺言，批准执行一项保证国际调查人员安全抵达坠机现场的联合国安理会决议。
马航MH17航班上周在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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