乌克兰在哈尔科夫启动“反恐”行动 约70人被捕

2014年4月6日在乌克兰东部的哈尔科夫市，亲俄的抗议者与乌克兰警察发生冲突。 REUTERS/Mikhail Maslovsky

路透基铺4月8日 - 乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）周二称，该国在东部城市哈尔科夫（Kharkiv）启动“反恐”行动，大约70名“分裂主义分子”因抢占当地行政办公楼被拘捕。

阿瓦科夫在其Facebook页面称，“（当局）启动了反恐行动。哈尔科夫市沿地铁站的中心地区已被封锁。请别担心，一旦行动结束，我们会再次开放该地区。”

Interfax-Ukraine援引乌克兰内政部的说法称，被拘捕者涉嫌从事“与分裂主义、聚众骚乱组织、侵害他人健康相关的违法活动”，并还涉嫌违反其他多项法律。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。