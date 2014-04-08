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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:07 BJT

乌克兰在哈尔科夫启动“反恐”行动，约70人被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透基铺4月8日 - 乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）周二称，该国在东部城市哈尔科夫（Kharkiv）启动“反恐”行动，大约70名“分裂主义分子”因抢占当地行政办公楼被拘捕。

阿瓦科夫在其Facebook页面称，“（当局）启动了反恐行动。哈尔科夫市沿地铁站的中心地区已被封锁。请别担心，一旦行动结束，我们会再次开放该地区。”

Interfax-Ukraine援引乌克兰内政部的说法称，被拘捕者涉嫌从事“与分裂主义、聚众骚乱组织、侵害他人健康相关的违法活动”，并还涉嫌违反其他多项法律。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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