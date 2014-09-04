俄罗斯威胁日盛 波罗的海国家紧张不安

路透里加/维尔纽斯9月1日（记者 Aija Krutaine/Andrius Sytas） - 爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛这三个位于波罗的海的前苏联国家紧张地看着俄罗斯海军在其边境附近演习以及其军机出没，担心他们可能成为继乌克兰之后的下一个地缘政治热点地区。这或许会考验他们同西方的关系。

在美国总统奥巴马周三前往爱沙尼亚访问以强调美国同这些国家站在一起之际，这三个小国再次呼吁在本地区派驻地面部队，同时提供军事援助。

这三个国家对乌克兰危机发表的言辞，比他们的西方伙伴更强硬。与乌克兰不同的是，这三个国家是北约成员国，没有太多理由担心俄罗斯会对他们发动全面军事入侵，但他们对网络攻击以及其他更隐秘的侵犯忧心忡忡。

“俄罗斯实际上处于对欧洲宣战的状态，”立陶宛总统格里包斯凯特（Dalia Grybauskaite）周六称。格里包斯凯特呼吁欧洲国家向乌克兰提供武器支持，以挫败乌克兰东部的亲俄分裂势力。

爱沙尼亚总统伊尔韦斯（Toomas Hendrik Ilves）称，乌克兰危机是“一场不宣而战的战争”。

这三个国家十分清楚他们在俄罗斯的压力面前不堪一击，这不仅因为他们非常依赖俄罗斯的能源，同时还与他们国家人口中有相当多的俄罗斯族裔有关。在乌克兰危机中，这些也都是显而易见的因素。

“主要为老一代的反俄中坚力量，普遍担心出现像1940年代的坦克过境情况，”爱沙尼亚塔林大学国际关系学讲师Catlyn Kirna说。她指的是前苏联在二战期间强制将这三国纳入版图一事。

“更多普通人担心失去独立、被俄罗斯掌控，担心俄罗斯用金钱入侵政治……这里的俄罗斯少数民族也引发了很多担忧，”她补充说。

紧张不安

俄罗斯似乎无疑是在考验这些国家紧绷的神经。

上周，北约飞机几次紧急升空，拦截靠近波罗的海空域的俄罗斯轰炸机和战斗机。拉脱维亚还在距本国水域23海里处发现了俄罗斯潜艇。

这并非乌克兰危机以来出现的新模式。去年，北约飞机紧急升空逾40次，以监测靠近波罗的海空域的俄罗斯飞机，而2004年北约开始在该地区巡逻时其飞机紧急升空仅有一次。

北约盟友对俄罗斯的威胁不够重视，是这些波罗的海国家的最大担忧。

“这些波罗的海国家对俄罗斯立即行动的担忧，没有他们对西方盟友似乎没有了解现状或……不想采取适当措施的担忧严重，”立陶宛政治学家Vykintas Pugaciauskas说。

这些波罗的海国家担心，要是没有西方国家强有力的回应，俄罗斯可能会借助能源、网络攻击等软力量，制造永久性的不稳定局面。

“当下的最大威胁不是公开入侵，而是所谓的‘混合战’，这当中包含信息战、网络攻击、‘伪旗’攻击或带有‘合理推诿的’攻击，”Pugaciauskas说。

周四和周五于威尔士召开的北约峰会上，这些波罗的海国家将呼吁北约部署一定类型的军队，加大空中巡逻。

鉴于一些关键盟友反对设立永久军事基地，担心这样的举动对于俄罗斯而言过于挑衅，因此这些波罗的海国家对于他们的呼吁在北约峰会上能实现多少持怀疑态度。

“奥巴马来很重要，”拉脱维亚前国防部长、欧洲议会现任成员Artis Pabriks说。“问题是他发表了不错的演讲，但我们究竟该做什么呢？”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。