白俄罗斯总统称俄吞并克里米亚树立“不好的先例”

路透明斯克3月23日（记者 Andrei Makhovsky） -白俄罗斯总统卢卡申科周日对俄罗斯吞并克里米亚一事予以批评，称俄罗斯此举树立了“不好的先例”，但他承认克里米亚如今“事实上”已是俄罗斯的一部分。

卢卡申科是俄罗斯的亲密盟友，但他称乌克兰应保持为“一个单独的、不可分割的、完整的非集团国家”。

“克里米亚局势并不危险，因为它已成为了俄罗斯的一部分，但……树立了不好的先例，”他在明斯克对记者说。

卢卡申科称，克里米亚如今“事实上”已是俄罗斯联邦的一部分。“不管承不承认，都无法改变，”他说。

虽然卢卡申科拐弯抹角地批评俄罗斯吞并克里米亚的做法，但他也暗示乌克兰之所以陷入危机，是该国多年来对领导层管理不善且腐败堕落纵容的结果。

卢卡申科周日的言论虽然支持乌克兰领土完整，但也暗示理解并支持俄罗斯保护克里米亚俄罗斯族裔以及俄语公民权利的理由。

乌克兰新政府当局推行的减少俄语使用等政策，令克里米亚地区的俄罗斯族裔受到威胁，这惹怒了俄罗斯。

“一旦让俄罗斯联邦看到斯拉夫世界受到遏制，该国便会出手干预。（乌克兰）当局就提供了这样的理由，至少是借口。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。