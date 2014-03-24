白俄罗斯总统称俄吞并克里米亚树立“不好的先例”

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透明斯克3月23日 - 白俄罗斯总统卢卡申科周日对俄罗斯吞并克里米亚一事予以批评，称俄罗斯此举树立了“不好的先例”，但他承认克里米亚如今“事实上”已是俄罗斯的一部分。
卢卡申科是俄罗斯的亲密盟友，但他称乌克兰应保持为“一个单独的、不可分割的、完整的非集团国家”。
“克里米亚局势并不危险，因为它已成为了俄罗斯的一部分，但……树立了不好的先例，”他在明斯克对记者说。
卢卡申科称，克里米亚如今“事实上”已是俄罗斯联邦的一部分。“不管承不承认，都无法改变，”他说。
虽然卢卡申科拐弯抹角地批评俄罗斯吞并克里米亚的做法，但他也暗示乌克兰之所以陷入危机，是该国多年来对领导层管理不善且腐败堕落纵容的结果。
卢卡申科周日的言论虽然支持乌克兰领土完整，但也暗示理解并支持俄罗斯保护克里米亚俄罗斯族裔以及俄语公民权利的理由。
乌克兰新政府当局推行的减少俄语使用等政策，令克里米亚地区的俄罗斯族裔受到威胁，这惹怒了俄罗斯。
“一旦让俄罗斯联邦看到斯拉夫世界受到遏制，该国便会出手干预。（乌克兰）当局就提供了这样的理由，至少是借口。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。