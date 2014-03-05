乌俄军在贝尔贝克基地发生对峙 俄方鸣枪示警

(本文由路透中文网编译并提供)

路透乌克兰贝尔贝克空军基地3月4日 - 乌克兰贝尔贝克（Belbek）空军基地坐落在黑海边上一处高高的悬崖上，该基地及所拥有的米格-29战斗机在上周落入效忠俄罗斯总统普京的武装力量之手。

周二，乌克兰空军试图重新夺回该基地，但未能成功。

双方在该基地发生对峙，为亲俄势力试图控制克里米亚半岛的乌克兰军事资产以来发生的最激烈对峙之一。

周二凌晨，乌克兰第204航空部队指挥官Yuli Mamchur带领手下数百名官兵列队从营区至悬崖顶简易机场方向进发。

这些官兵们打着乌克兰国旗和一面红色的旗帜，手中没有武器。

当走过生锈的雷达设备和一架苏联武装直升机残骸时，他们唱起了乌克兰国歌。

“继续前进，我们统治这里！美国站在我们这边！”一个声音高喊道。士兵们朝着明知已被俄罗斯方面封锁的机场方向前进。

他们的要求是能与俄罗斯方面一道驻守他们的基地，并能履行日常职责。

在他们前面一条狭窄的路面上，停着一辆“Tiger”装甲车。

有三人拿着卡拉什尼科夫突击步枪站在车前，左侧后面的山脊里藏有狙击手，右侧也有拿枪的人员。

在乌克兰军人前行之际，三名持枪人员朝他们高喊，叫他们停下来。乌克兰军人继续前行。

有一人举起他的卡拉什尼科夫步枪鸣枪示警。

“停下来，我告诉你，否则打断你的腿，”他高喊道。

乌克兰军人前行到持枪人员面前停下，Mamchur上前与一名持枪者交涉。双方于是展开僵持。

这起事件最终悄然落幕。几小时后，经过多次争吵和打了许多电话后，Mamchur对记者称他决定让自己的手下先撤下山，以等待俄罗斯方面是否交回基地的消息。（完）