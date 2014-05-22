拜登警告俄勿破坏乌总统选举 否则会付出更大代价

路透布加勒斯特5月21日（记者 Luiza Ilie） - 美国副总统拜登周三警告称，如果俄罗斯破坏5月25日的乌克兰总统大选，则会招致更大的代价。

拜登周二抵达布加勒斯特进行访问，这是美国旨在安抚包括罗马尼亚在内的东欧盟国活动的一部分。

“（我们）已达成共识，如果俄罗斯破坏周日的选举，我们必须继续坚定地向俄罗斯施加更大的成本，并且必须同样坚定地对北约进行投入，”拜登与罗马尼亚总统特莱扬·伯塞斯库（Traian Basescu）会晤后对记者说。

基辅临时当局希望在经历五个月的动荡后，周日的选举有助政局恢复平静。

俄总统普京曾表示，乌克兰5月25日选举可能是朝着正确的方向迈进，但诸多俄罗斯官员传递出的讯息却是：莫斯科可能不承认选举结果，尤其是若基辅继续在乌克兰东部动用武装部队。

西方观察人士称，乌克兰总统选举能为该国带来稳定。德国外长施泰因迈尔曾表示，剩下的日子必须用来确保投票站能够开放，民众能在不受恫吓的情况下自由投票。

拜登也持这样的观点。“所有国家应利用他们的影响力来促成一个稳定积极的环境，以便让乌克兰公民自由投票，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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