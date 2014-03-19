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时事要闻 | 2014年 3月 19日 星期三 17:46 BJT

拜登称美或考虑在波罗的海进行军演

路透华沙3月18日 -美国副总统拜登周二称，美国将加大力度推动波罗的海国家的能源资源多元化，并且可能考虑轮换调防驻当地的陆军和海军部队以进行训练演习。

拜登与爱沙尼亚总统伊尔韦斯（Toomas HendrikIlves）在波兰首都会晤后发表了上述言论。他还表示，美国对北约的承诺不变，即如果北约成员国面临针对他们的军事行动，美国将出手帮助。

伊尔韦斯与拜登召开联合新闻发布会时称，对于俄罗斯干预乌克兰，欧盟必须做出更强硬的回应，“不应当关乎天然气价格”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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