拜登称美或考虑在波罗的海进行军演

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华沙3月18日 -美国副总统拜登周二称，美国将加大力度推动波罗的海国家的能源资源多元化，并且可能考虑轮换调防驻当地的陆军和海军部队以进行训练演习。
拜登与爱沙尼亚总统伊尔韦斯（Toomas HendrikIlves）在波兰首都会晤后发表了上述言论。他还表示，美国对北约的承诺不变，即如果北约成员国面临针对他们的军事行动，美国将出手帮助。
伊尔韦斯与拜登召开联合新闻发布会时称，对于俄罗斯干预乌克兰，欧盟必须做出更强硬的回应，“不应当关乎天然气价格”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)