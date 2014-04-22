拜登称美国准备援助乌克兰

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透基铺4月22日 -美国副总统拜登周二在基铺对包括乌克兰总统候选人在内的该国国会议员表示，美国准备出手援助乌克兰经济，但乌克兰必须与肆虐的腐败“毒瘤”抗争。
拜登称，5月25日进行的乌克兰总统选举将是一次为建立更加团结和繁荣的国家打下基础的机会。
拜登表示，美国准备帮助乌克兰进行选举工作。
“我猜测你们距离乌克兰历史上最重要的选举只有一个月。”拜登说道。
他还称，乌克兰面临丧权辱国的威胁和棘手的问题，美国准备协助该国领导人，以抓住机会创建国家统一。
“打造一个团结的乌克兰的机会就在你们眼前。我们希望成为你们的伙伴和朋友。”
拜登指出，乌克兰实现能源安全需要时间，但这是可以做到的。
“想像一下，如果你们今天可以对俄罗斯说，不用给我们供气了，那情况会怎么样。那将是很不同的一番景象。”
拜登表示，美国准备帮助乌克兰稳定并加强经济，但乌克兰领导人需要打击政治体系内的权力滥用问题。
“非常直率地说……你们需要打击腐败毒瘤。”（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜
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