拜登称美国准备援助乌克兰

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基铺4月22日 - 美国副总统拜登周二在基铺对包括乌克兰总统候选人在内的该国国会议员表示，美国准备出手援助乌克兰经济，但乌克兰必须与肆虐的腐败“毒瘤”抗争。
拜登称，5月25日进行的乌克兰总统选举将是一次为建立更加团结和繁荣的国家打下基础的机会。
拜登表示，美国准备帮助乌克兰进行选举工作。
“我猜测你们距离乌克兰历史上最重要的选举只有一个月，”拜登说道。
他还称，乌克兰面临丧权辱国的威胁和棘手的问题，美国准备协助该国领导人，以抓住机会创建国家统一。
“打造一个团结的乌克兰的机会就在你们眼前。我们希望成为你们的伙伴和朋友。”
拜登指出，乌克兰实现能源安全需要时间，但这是可以做到的。
“想像一下，如果你们今天可以对俄罗斯说，不用给我们供气了，那情况会怎么样。那将是很不同的一番景象。”
拜登表示，美国准备帮助乌克兰稳定并加强经济，但乌克兰领导人需要打击政治体系内的权力滥用问题。
“非常直率地说……你们需要打击腐败毒瘤。”（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。