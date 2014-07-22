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时事要闻 | 2014年 7月 22日 星期二 19:00 BJT

马来西亚称将把MH17黑匣子移交国际调查小组

路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚周二表示，在国际调查小组成立前，马来西亚将保管坠毁的MH17航班的黑匣子语音和数据记录仪，然后会移交给调查小组。

马来西亚总理纳吉布在声明中表示：“马方已拿到黑匣子，目前黑匣子看似状况良好。在国际调查小组组建过程中，马来西亚将负责保管黑匣子。”

“届时，我们将把黑匣子移交给国际调查小组，进行进一步分析。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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