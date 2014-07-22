马来西亚称将把MH17黑匣子移交国际调查小组

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚周二表示，在国际调查小组成立前，马来西亚将保管坠毁的MH17航班的黑匣子语音和数据记录仪，然后会移交给调查小组。
马来西亚总理纳吉布在声明中表示：“马方已拿到黑匣子，目前黑匣子看似状况良好。在国际调查小组组建过程中，马来西亚将负责保管黑匣子。”
“届时，我们将把黑匣子移交给国际调查小组，进行进一步分析。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)