马航客机遇难者遗体运出坠毁现场装入冷藏车

(本文由路透中文网编译提供)

路透乌克兰TOREZ 7月20日 - 周日早间，从马航MH17客机坠毁现场运出的数十具遇难者遗体，被装进停放在一个被反叛力量占据的火车站冷藏车中，以待运送回国入土为安。

但在运送遇难者遗体的列车为何还未出发、国际调查人员何时可以展开调查以及调查地点等问题上，乌克兰当局与反叛力量相互指责，导致从交战区运送遇难者遗体离开的时间被推迟。

西方国家官员对对待遇难者遗体的方式表示担忧。遇难者中有一半以上是荷兰人，该国外长称荷兰对听闻遇难者遗体遭到“生拉硬拽”一事感到“愤怒不已”。

在夏季高温天气下暴露两天后，遇难者遗体到周日才被从坠机现场转移走。

紧急救援人员眼下需要清理遍地散落的残骸。

欧安组织发言人称，乌克兰反叛力量称装入运送列车的遇难者遗体有167具，监督团已对三列运送遗体的冷藏车进行了检查。欧安组织负责监督遇难者遗体运送一事。

乌克兰副总理Volodymyr Groysman在新闻发布会上称，已有192具遇难者遗体及8块人体残片被装进冷藏车，但他还称，乌克兰当局尚未从反叛力量那里得到允许运送遇难者遗体列车离开的批准。

反叛力量则暗示是乌政府造成了运送推迟，辩解称在国际调查专家协助确定是何原因以及何方造成坠机事件之前，他们无法做任何事情。

亲俄反叛力量高官Sergei Kavtaradze表示：“眼下他们只能停在那里，直到事情得到解决。我们还在等待专家（的到来）。”

另一名反叛力量领导人Andrei Purgin嘲讽称，调查人员迟迟不到，一定是“从基辅走路过来的”。（完）