焦点：安全疑虑加深 乌富豪提议建俄乌“隔离墙”

路透基辅6月17日 - 乌克兰领导人不确定该如何阻断俄罗斯对乌克兰东部分裂主义者的支持，而该国富豪科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）对此自有答案。

科洛莫伊斯基建议沿着乌克兰与俄罗斯长度接近2,000公里的边境修建一堵墙，防止人员和武器流入。

这个想法可能听起来荒唐，但科洛莫伊斯基愿出资1亿欧元，修建2米高、25-30厘米厚的钢墙，并配备电子报警系统、壕沟和雷区。

此事也有先例，譬如以色列曾修建隔离墙防止巴勒斯坦激进分子渗透，中国古代曾修建长城抵御外敌，东德也曾修建柏林墙。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州副州长布里克（Alexei Burik）说：“我们可以全程负责该项目建设。”科洛莫伊斯基是第聂伯罗彼得罗夫斯克州的州长。

乌克兰总统波罗申科也许会、也许不会修建这样的隔离墙，但乌克兰内部围绕该想法的热议，凸显安全疑虑加深。

俄罗斯并未像许多乌克兰民众预期的那样入侵乌克兰东部，但经过数周的激战，亲俄分裂主义者已占据了边境多个据点，因此可以将武器和其他物资运进来。

如何确保俄乌边境安全，是波罗申科面临的严峻考验。

51岁的科洛莫伊斯基涉足银行业、媒体、能源和冶金业，《福布斯》杂志估计其身家达18亿美元。他已向波罗申科提交该计划，并估计六个月左右就可以完成建设。

一些分析人士认为他的想法是个噱头而已。

智库Penta的费申科（Volodymyr Fesenko）说：“短期内这不可能实现。“ 另一分析人士Mykhailo Pohrebinsky说：“这只是一场公关攻势，为了强化科洛莫伊斯基的爱国形象。”

然而，国会议员并不认为这个计划荒诞不经。

议员斯托伊科（Ivan Stojko）称：“且不说这是不是科洛莫伊斯基的项目，我们确实要建一堵墙，防止俄罗斯侵略乌克兰。”

另一名议员里赞尼克（Pavlo Rizanenko）说：“早就该这么做了。”

上周四在乌克兰东部有反抗武装开着坦克，这使得边境控制权显得更加迫在眉睫。两天后，反抗武装用导弹击落一架战机，导致49名军人丧生。

俄罗斯称并未向乌克兰反抗武装提供军事支持。但北约公布的卫星图像显示，俄罗斯坦克在接近边境的集结地，而几天后就有相似的坦克出现在乌克兰。

美国也指责莫斯科向乌克兰反抗武装提供了T-64坦克、“MB-21"Grad"火箭发射器和其他军备。

波罗申科下令武装力量控制边境，并称已收复250公里边境的控制权。他称，一旦边境全部安全，就可以休战并开始和谈。

他希望乌克兰在自己这边划定边界，建设一些基础设施，这也许意味着会在一些跨越边境的村庄修建围栏。

乌克兰安全委员会官员帕鲁比（Andriy Parubiy）估计，俄罗斯在与乌克兰边境及附近驻有1.6万名士兵，在克里米亚有2.2万驻军，此外在德涅斯特河沿岸地区还有3,500名俄军。

俄罗斯未直接回应基辅关于加强边境安全的提议，称后者所作所为意在助燃紧张局势。但一些乌克兰人对建隔离墙表示欢迎。

基辅退休老人索洛肯（Irina Sorokun）说：“要么建一堵墙、忘了俄罗斯，要么就让那些在（乌克兰东部）顿巴斯的疯子生活在普京的领导下吧。我还是更希望建一堵墙，也准备好捐些钱用于建设。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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