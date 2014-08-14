焦点：俄军及军事装备在俄乌边境自由出没

俄罗斯与乌克兰接壤的罗斯托夫地区，两国边境附近一处军事训练场地，摄于2014年8月7日。 REUTERS/Maria Tsvetkova

路透俄罗斯VERKHNYAYA OREKHOVKA 8月13日（记者 Maria Tsvetkova） - 在俄罗斯西南与乌克兰接壤的罗斯托夫（Rostov）地区，有一个军事训练营，边境的铁丝隔离网上有一个豁口，还有装甲运兵车和坦克经过时压出的印痕，这些都是俄罗斯介入乌克兰战争的证据。

西方指责俄罗斯向乌克兰东部的分裂势力提供武器和支持，并对他们进行培训。俄罗斯对这些指责一直矢口否认。

美国官员7月时称，他们在罗斯托夫附近发现了一处分裂主义者的训练设施。根据相关记录，一枚6月出现在乌克兰东部的地对空火箭来自莫斯科附近的一个基地。

在该地区的俄乌边境上，，有证据进一步显示出俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色。

边境的铁丝隔离网被剪切出一个几米宽的豁口，打开了车辆和行人进入分裂势力控制的乌克兰东部地区的道路。

在俄罗斯一边，一条小道通往一公里开外的俄罗斯小镇顿涅茨克（Donetsk），路上有坦克或某类装甲运兵车的履带胎面压出的印痕。

路透记者7月末和8月初前往这里采访时，树丛里出现了两名俄罗斯边防卫兵，他们挥手示意让记者离开。“最好不要开车来这里，”其中一人说。

这两名边防卫兵否认有装甲运兵车或坦克通过这条崎岖不平的小路进入乌克兰。

在一公里开外的顿涅茨克镇郊区，履带胎面在路边留下了泛白的印痕。

无名营地

这条小路沿着Seversky Donets河延绵数公里，通向Malaya Kamenk村和Kamensk-Shakhtinsky镇之间的一个地区，这里的一个军营和一个训练场，隐藏在树林中。

该军营没有可识别的旗帜或标志。

军营入口处设有“带刺的”反坦克路障，三名身穿军装、未佩戴徽章的男子在站岗。附近的壕沟里停放着一辆装甲运兵车，上面盖着伪装网，还有一辆装甲运兵车隐藏在附近的树丛中。

“这里是营地，正在进行训练，”一名在门口站岗的男子说。

俄罗斯否认存在训练乌克兰分裂力量的营地。俄罗斯边防军发言人Vasily Malayev称，该营地是一个边防军部队。

7月末时，有人看到装甲运兵车和一辆军用卡车通过该营地，还有两辆轿车从这里驶出，里面坐着的人身穿迷彩服。

Malayev称，并无装甲运兵车穿过边境进入乌克兰。

“这里是农业区，有履带胎面的印痕不一定就意味着有坦克通过，也可能是拖拉机。”

他还称，边境铁丝隔离网上的豁口是为当地居民留的。“有人在那儿有住所，他们是去他们的房子。去那个方向的居民有通行证，他们不能开车前往，只能步行。”

乌克兰周一称，俄罗斯在边境地区陈兵4.5万人，这些部队有坦克、导弹系统、战机和攻击直升机等重型设备支持。

顿涅茨克镇的居民证实看到镇子里有装甲车。路透记者在罗斯托夫附近的高速公路上看到了几十辆俄罗斯军用卡车，其中一辆卡车上装有坦克。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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